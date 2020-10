Sono 256 le firme raccolte dal referendum lanciato da Abbondio Adobati (a destra) e Aldo Albisetti (sinistra) contro il credito di 6,9 milioni di franchi, votato dal Consiglio comunale di Melide per finanziare la riqualificazione del nucleo storico, quindi un centinaio in più delle 143 necessarie per la sua riuscita.

In sostanza i referendisti chiedono che con modifiche al progetto il preventivo di spesa di 6,9 milioni venga ridotto a non più di 5 milioni, che il nucleo resti «documento storico» e che il contributi di miglioria a carico dei proprietari di stabili siano consoni al fatto che il Nucleo è parte costitutiva e qualificante dell’intero Comune. Tenuto conto della volontà di ricercare con la massima sollecitudine punti di concordanza, i referendisti escludono che l’accettazione del referendum, comporti significativi ritardi nell’esecuzione dell’opera. Auspicano, infine, che nei prossimi mesi si parli di temi e non di persone: «Non trasformiamo il referendum in un voto pro o contro il Municipio», scrivono in una nota stampa.

Come si ricorderà, la prima proposta del Municipio per riqualificare il nucleo era stata ritirata in zona Cesarini un anno fa. A non convincere erano stati i contributi di miglioria richiesti a chi sarà toccato dalle opere, ritenuti troppo onerosi. Ma ora sono stati rivisti: «Non solo abbiamo portato la percentuale a carico dei proprietari dal 45% al 40% - aveva detto il sindaco Angelo Geninazzi, - ma abbiamo anche ricalcolato il perimetro per il quale questi contributi verranno sollecitati». Vale a dire che dal perimetro ora sono stati esclusi ad esempio piazza Domenico Fontana e il piazzale della chiesa, e questo comporta un esborso a carico dei proprietari minore (esborso ora stimato in poco meno di un milione, ma il calcolo preciso potrà essere fatto solo a fine lavori).

La riqualificazione del nucleo, in estrema sintesi, prevede di rimuovere la pavimentazione, riordinare le sottostrutture (rete idrica, smaltimento acque, gas), e ricoprire le vie con pavimentazione pregiata, posa di arredo urbano e nuova illuminazione «emozionale» (con le luci a terra al posto dei lampioni, in pratica). Anche la piazza principale sarà rimessa a nuovo, in particolare rimettendo al centro e su un basamento l’obelisco dedicata al suo titolare, l’architetto Domenico Fontana.

