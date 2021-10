Sono campetti, non discariche

Chiusa per maleducazione. La rinnovata area di svago di Pregassona, tra il fiume Cassarate e via Industria, è stata teatro di una serie di comportamenti che hanno portato la Città a sospenderne l’accesso. E a valutare l’installazione di telecamere. A rendere noto l’accaduto, che risale alla fine di settimana scorsa, è la municipale responsabile del Dicastero sicurezza e spazi urbani Karin Valenzano Rossi. «Nel nuovo parco – fa sapere – abbiamo un serio problema di littering», cioè l’abbandono dei rifiuti a terra. Il video girato da un abitante mostra i campetti da gioco cosparsi di bottigliette, patatine, mascherine e cartacce di ogni genere. Ma no è tutto: «Qualcuno ha addirittura strappato un pezzo della superficie sintetica anti-urto». Nel frattempo è stato riparato, ma il problema resta....