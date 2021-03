«Sono rimasto sconcertato davanti ai video girati ieri sera alla Foce». Inizia così l’amaro sfogo di Marco Borradori sui social. Il sindaco di Lugano, va da sé, non è gradito l’assembramento. Soprattutto, teme per le possibili conseguenze: «Una festa (?) con centinaia di ragazzi (mascherine? distanziamento? zero!) sfociata in risse, lanci di bottiglie e insulti contro la Polizia».

Insomma, in piena pandemia e con la temuta terza ondata in arrivo non era il caso di organizzarsi in questo modo. Borradori, proseguendo, augura ai ragazzi «e non sono sarcastico» di «non dover partecipare a un pranzo in famiglia oggi, di non dover andare a trovare i nonni o i parenti anziani, di non incontrare la vicina del piano di sotto... Non vorrei essere nei loro panni, per la vergogna e per la paura di poter trasmettere una malattia che non ammette leggerezze».