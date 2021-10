Le forti folate di vento non hanno fortunatamente causato danni particolari se non la caduta di qualche pianta, senza gravi conseguenze. A Sonvico, però, a farne le spese è stata la chiesa di San Pietro: il vento, infatti, ha abbattuto la punta del campanile. Nessuno è rimasto ferito. Ingenti, per contro, i danni alla struttura che momentaneamente è stata isolata e messa in sicurezza dai pompieri di Lugano e la Polizia per gli accertamenti del caso.