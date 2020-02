Un sospetto caso di coronavirus è stato segnalato quest’oggi alla clinica Moncucco di Lugano. La notizia è stata confermata al Corriere del Ticino dal medico cantonale Giorgio Merlani: «In Svizzera ci sono già stati più di 200 casi sospetti - tranquillizza il medico -, il paziente della clinica è stato posto in isolamento per via di una forte influenza e per il fatto che è rientrato da meno di due settimane dalla Cina». Secondo Merlani «questa è la procedura ordinaria, domani in giornata si dovrebbero avere i risultati del test. Fino ad allora il paziente rimarrà in isolamento».