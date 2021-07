Un riversamento di idrocarburi nelle acque del lago Ceresio a Lugano, all’altezza del LAC, ha richiesto l’intervento dei pompieri, allarmati mercoledì sera a causa della presenza di una vasta chiazza in superficie. I pompieri hanno subito posizionato uno sbarramento per contenere la sostanza inquinante, probabilmente giunta da un canale di scolo che si riversa nel lago, anche se al momento non è ancora nota l’esatta origine dell’inquinamento. Questa mattina i pompieri hanno lavorato al recupero e alla neutralizzazione della sostanza mediante un apposito prodotto.