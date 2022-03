Lugano, piazza Indipendenza. Non poteva esserci luogo più simbolico per la manifestazione della comunità ucraina contro l’invasione da parte della Russia. L’evento, organizzato dal gruppo HelpUA, ha riunito un centinaio di persone sotto le bandiere gialle e blu, ed è stato contraddistinto da diverse testimonianze di cittadini ucraini, anche residenti in Ticino. La sicurezza e la tranquillità di Lugano stridono pesantemente con le immagini che ci arrivano da Est. Due mondi lontanissimi, molto più dei milleseicento chilometri che separano Lugano da Kiev, ma uniti dal filo della solidarietà che non si può spezzare: sono molte le iniziative messe in atto nel nostro cantone a favore degli ucraini. Il gruppo HelpUA, a questo proposito, si è messo a disposizione come centro d’informazioni per chi vuole aiutare o ha bisogno d’aiuto. Per informazioni chiamare allo 076 741 96 91.