Sostegno degli Stati al PSE, Lugano esulta

La Città di Lugano ha accolto con molta soddisfazione la decisione del Consiglio degli Stati di sostenere il progetto del Polo Sportivo e degli Eventi (PSE) con un contributo fino a 5 milioni di franchi nell’ambito del programma CISIN 5 (Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale). La Camera alta ha approvato oggi un credito di 79,83 milioni di franchi per la promozione dello sport in Svizzera per il periodo 2022 – 2027.