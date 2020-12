Luci verdi, dubbi dello stesso colore. Parliamo del futuro sottopassaggio pedonale di Besso, per la cui realizzazione il Consiglio comunale, stasera, ha stanziato 4,2 milioni. L’assegno è stato staccato a larghissima maggioranza - le luci verdi, appunto - ma non senza critiche. Soprattutto sugli aspetti ambientali del progetto in cui è inserita l’opera: quello che cambierà il volto al comparto della stazione e che ha già fatto ampiamente parlare di sé per la polemica sul numero dei posteggi. Ugo Cancelli del PLR (forse il consigliere comunale più critico sulla questione) ha esordito definendo «stravecchio» il progetto per il sottopasso, «dato che è stato concepito trent’anni fa». «Almeno - ha incalzato - cerchiamo di salvare i giardinetti, che costituiscono una protezione ambientale e fonica per la popolazione e al cui posto il Municipio vuole realizzare una rotonda: una colata di cemento». Sono previsti diversi interventi di compensazione, ma per Cancelli e altri è più fumo che arrosto. «Si parla dell’ampliamento dei giardini lungo via Lucerna. Giardini... diciamo che è una bruga. Poi si promette di ampliare il parco Tassino, ma a questo punto perché non ingrandire il Ciani?». Più circostanziata la critica di Nicola Schoenenberger: «Il Municipio scrive che le superfici del Tassino e del Bertaccio saranno più ampie. Ciò si può fare o ingrandendo effettivamente le superfici, o ridisegnando le linee e definendo ‘parco’ quello che oggi non è inserito nel suo perimetro. Per il Tassino, ad esempio, non sono previste riconversioni a favore del verde - ha osservato il coordinatore dei Verdi - È semplicemente stata inclusa la zona di Loreto costituita da un campo da calcio sintetico e da un posteggio per i camper, asfaltato. Questo non è un modo di comunicare onesto». Scetticismi verdi a parte - se ne parlerà ancora a lungo - nel Legislativo ha prevalso la volontà di non ostacolare la posa di un tassello importante come quello del sottopassaggio. L’impressione è che la «battaglia finale» verrà combattuta sulla questione dei posteggi, quando il Consiglio comunale sarà chiamato ad esprimersi sulla variante di Piano regolatore proposta dal Municipio in collaborazione con il Cantone e le FFS.



Deposito salvo?

Una luce verde l’ha ottenuta anche la mozione di Morena Ferrari Gamba, Urs Lüchinger e Paolo Toscanelli (PLR) per la tutela del deposito storico utilizzato oggi dalle ARL a Viganello e oggetto di un progetto edilizio di Artisa frenato da un preavviso negativo del Cantone (per motivi d’impatto paesaggistico). Con il sì di stasera, il Municipio dovrà proporre una modifica del Piano regolatore che permetta di tutelare il complesso. L’intenzione della Città è quella di continuare a dialogare con il promotore e il proprietario del terreno (le ARL) per valutare la fattibilità di un progetto che rispetti il bene storico e risulti vantaggioso anche per i privati.



Un «aperitivo» sullo stadio

Non era all’ordine del giorno, ma la mozione inoltrata oggi pomeriggio dal PLR sul polo sportivo ha creato un certo fermento tra i consiglieri comunali. Una mozione che chiede di non votare come un «pacchetto unico» il progetto per la realizzazione dello stadio, del palazzetto e degli altri contenuti previsti a Cornaredo. Si vuole che il Consiglio comunale «possa ratificare in modo articolato, indipendente, compiuto e disgiunto l’accordo di partenariato pubblico-privato», chinandosi di volta in volta su «ognuna delle tre principali tappe del Piano di Quartiere» e votando «con cognizione di causa». L’obiettivo è che i contenuti sportivi come lo stadio e il palazzetto, «di cui la Città ha urgentemente bisogno» e che sarebbero la prima tappa del progetto, possano essere realizzati al più presto senza il peso di altri elementi come le due torri amministrative (che rientrano nella seconda tappa e che proprio il PLR contesta in quanto contrario allo spostamento degli uffici dal centro) e i contenuti residenziali. Elementi che secondo i liberali radicali, presentando «ostacoli, criticità e ricorsi», potrebbero frenare le infrastrutture sportive. La domanda è se il partner privato sarebbe disposto a veder posticipate le decisioni sui contenuti per lui più interessanti, in particolare quelli residenziali. L’imminente messaggio del Municipio sulla proposta di accordo con gli investitori potrà aiutare a capire meglio la situazione. Questione di settimane.