Una 45.enne cittadina svizzera, domiciliata nel Luganese e impiegata presso un ufficio cambi della regione, è stata arrestata lo scorso 13 agosto. È sospettata di essersi appropriata di ingenti fondi di pertinenza del datore di lavoro. Lo comunicano il Ministero pubblico e le polizia cantonale. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono quelle di appropriazione indebita subordinatamente di furto. La misura restrittiva della libertà nei suoi confronti è già stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Francesca Nicora. Altri accertamenti sono in corso e per il momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni, fa sapere la Polizia cantonale in una nota.