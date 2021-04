Una 55.enne italiana domiciliata nel Luganese è finita in manette lo scorso 29 marzo nell'ambito di un'inchiesta svolta in collaborazione con i servizi antidroga della Polizia della Città di Lugano. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale in una nota in cui spiegano che la donna è sospettata di aver spacciato, nel periodo intercorso tra marzo 2020 e febbraio 2021, un importante quantitativo di eroina sul territorio ticinese. Nel corso dell'intervento al domicilio della 55.enne sono stati sequestrati una decina di grammi di eroina e alcuni grammi di hashish. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata subordinatamente semplice e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.