(Aggiornato alle 11.11) Un uomo armato ha esploso alcuni colpi all’interno del suo appartamento in via Beltramina a Lugano e anche all’esterno del caseggiato ieri sera verso le 20. È quanto si apprende da un comunicato congiunto del Ministero pubblico, della polizia cantonale e della polizia della Città di Lugano. L’uomo, un 50.enne cittadino svizzero, è stato posto in stato di fermo all’entrata dello stabile e sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Lugano. Fortunatamente non vi sono feriti.