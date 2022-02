Splende il fotovoltaico: un altro super impianto

Barbengo sta diventando un quartiere sempre più solare. Non parliamo di esposizione alla luce o di simpatia degli abitanti, bensì di un impianto fotovoltaico. Ma non uno qualsiasi._

«Il più grande impianto in_Ticino con raggruppamento di consumo proprio» sottolinea in una nota l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) che intende sfruttare questo sistema per il complesso residenziale Brughette, di sua proprietà. Portato avanti in collaborazione con le AIL, il progetto riguarda 25 edifici per un totale di 214 utenze che insieme formeranno una cosiddetta comunità di consumo proprio, utilizzando congiuntamente l’energia solare autoprodotta. Questo, come fa notare l’IPCT, contribuirà a ridurre i costi comuni e delle singole utenze. «Con la sua potenza di 600 kWp (kilowatt picco) l’impianto potrà soddisfare buona parte del fabbisogno energetico delle unità abitative con un risparmio medio annuo di circa 14.000 franchi e una riduzione di circa 200 tonnellate di anidride carbonica all’anno. Ciò rende l’investimento vantaggioso in termini sia economici sia ambientali e ne fa un esempio per tutta la comunità ticinese».

La Smart Community

L’accordo siglato da IPCT e AIL si sviluppa sull’arco di vent’anni e comprende l’installazione e la manutenzione degli impianti fotovoltaici (che saranno tredici) per tutto il loro ciclo di vita. Le Aziende Industriali di Lugano metteranno a disposizione anche un servizio di gestione personalizzato con un modello tariffario ad hoc, una piattaforma online e un’applicazione per il monitoraggio in tempo reale della Smart Community (così viene definita questa comunità di consumo proprio). I lavori sono previsti per l’inizio della prossima estate e l’attivazione del nuovo sistema per il 2023, ma poi ci sarà altro. L’iniziativa rientra infatti in un più ampio progetto di orientamento alla sostenibilità nella gestione del parco immobiliare dell’Istituto che prevede, tra le varie cose, un crescente uso di fonti di energia rinnovabili, l’ottimizzazione dei consumi e il risanamento energetico degli edifici.

Una zona «calda»

Non è la prima volta che Barbengo accoglie progetti fotovoltaici di un certo impatto. Nel giugno di quattro anni fa scrivevamo dell’inaugurazione del più grande impianto fotovoltaico mai costruito dalle AIL. Si trova sul tetto dell’immobile di proprietà del gruppo Kessel, occupa una superficie di 7.000 metri quadrati ed è stato realizzato nell’ambito del progetto «Sole per tutti», che offre ai clienti delle AIL la possibilità d’acquistare delle quote della produzione di elettricità da impianti fotovoltaici dell’azienda.

Nel Luganese si punta sempre più sul solare

Il fotovoltaico è una via sempre più percorsa e la sua crescita non si è arrestata nemmeno di fronte alla pandemia. Nel 2020, annus horribilis, la produzione di energia solare nel comprensorio delle Aziende Industriali di Lugano è salita a 34.041 megawattora (di cui 9.277 da impianti della società di proprietà della Città e 24.764 da installazioni di terzi) contro i 30.958 megawattora registrati nel 2019 e i 27.600 nell’anno precedente. Tale aumento, come spiegavamo in un approfondimento lo scorso luglio, è figlio anche dei progetti lanciati per incentivare il ricorso a questo vettore sostenibile. Uno di questi si chiama «ailSolar Cloud» ed è un’iniziativa che permette ai proprietari immobiliari d’installare sui loro tetti dei pannelli solari finanziati dalle AIL. Da notare che la produzione fotovoltaica totale nel nostro comprensorio corrisponde al fabbisogno annuale di oltre 7.500 economie domestiche. Fra l’altro, produrre energia elettrica in modo sostenibile sta diventando sempre più importante anche a livello economico, vista la recente impennata dei prezzi dei combustibili fossili come gas e carbone.

Se l’elettricità viene generata sfruttando queste risorse, il loro sempre più alto costo si ripercuote inevitabilmente sulla bolletta finale.

©CdT.ch - Riproduzione riservata