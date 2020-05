L’Amministrazione comunale di Massagno riaprirà i propri sportelli a partire da martedì 2 giugno (gli orari saranno 10-11.45 e 14-16 da lunedì a venerdì). «Per facilitare il rispetto delle raccomandazioni emanate dalle Autorità concernenti l’igiene e il distanziamento sociale - si legge in una nota -, sul posto è stata predisposta una segnaletica ad hoc, erogatori di disinfettante per le mani e protezioni in plexiglas agli sportelli. Il Comune invita tuttavia la popolazione a continuare a sbrigare le proprie pratiche amministrative via email, modulistica online, posta o telefono, recandosi fisicamente sul posto solo in caso di necessità».