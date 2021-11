Il vecchio magazzino delle AIL in via Lambertenghi? Secondo la municipale Cristina Zanini Barzaghi potrebbe valere la pena salvarlo, spostandolo altrove e dandogli nuova vita: «Sono circa 400 metri quadri. Potrebbe per esempio ospitare un mercato coperto». Al momento il magazzino (nella foto) è destinato alla demolizione, per far spazio ad abitazioni a pigione moderata che verranno costruite dalla cooperativa Vivere Lambertenghi, per cui si attende a mesi il concorso di progettazione.

Riutilizzo sistematico

Zanini Barzaghi, capodicastero Edilizia pubblica, aveva ventilato l’idea di spostare l’ex magazzino nel corso dell’ultima seduta di Consiglio comunale. «L’idea mi è venuta perché sono stata a un congresso d’ingegneria oltralpe (la municipale è attiva professionalmente in quest’ambito, ndr.)...