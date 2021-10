È un periodo in cui sia il comitato dei favorevoli che quello dei contrari al Polo sportivo e degli eventi (PSE) stanno girando Lugano quartiere per quartiere per presentare le proprie ragioni alla cittadinanza in vista del referendum del prossimo 28 novembre. E l’evento più atteso in quest’ambito, non fosse altro che per la grandezza della sala, è andato in scena questa sera al Palazzo dei Congressi, dove il Municipio di Lugano ha presentato la partnership pubblico-privato ai presenti e ha risposto alla domande. Una serata interessante per capire che aria tira in vista della chiamata alle urne.

Proiettati nel progetto

La vera novità emersa questa sera è però rappresentata da un video proiettato all’inizio del dibattito. Oltre cinque minuti di girato che hanno proiettato virtualmente i presenti all’interno del PSE e del Centro sportivo al Maglio grazie a una serie di rendering in movimento. Un video di forte impatto che ha colpito in particolare chi già guarda di buon occhio il PSE («Ho appena visto una cosa bellissima», ha detto l’ex presidente del Fooball Club Lugano Francesco Manzoni). Video che sarà diffuso a breve ma che è già visionabile nel girato della serata, dal minuto 15. Si tratta di un’opera creata sì per presentare, ma anche per promuovere il PSE, quindi di parte.

Municipio favorevole

Prima di raccontare come è andata, è bene ricordare che non si è trattato di un incontro «neutro», in quanto il Municipio compatto è a favore del PSE. Il perché era stato diffusamente illustrato la scorsa settimana (cfr. l’edizione del 21 ottobre), e si può riassumere così in estrema sintesi, citando dalla nota stampa diffusa allora: « Il nuovo polo porterà beneficio alla città, al quartiere, allo sport professionale e alle attività giovanili, all’organizzazione di eventi e alla popolazione grazie alla creazione di un’area accogliente e attrezzata per lo svago e il tempo libero. Rinunciarvi comporterebbe maggiori costi per tutti e uno stop prolungato per lo sviluppo del quartiere».

Molti relatori

E veniamo alla serata. Al PalaCongressi erano presenti all’incirca duecento persone (mentre la trasmissione in diretta in streaming su YouTube ha ottenuto oltre 400 visualizzazioni in tutto). Fra di esse vi erano numerosi politici e membri dei comitati favorevoli e contrari. L’età media era superiore ai cinquant’anni. A conti fatti di tempo per le domande ve n’è stato poco, dato che la sola presentazione del progetto - affidata ai tecnici, come per esempio l’architetta Sandra Giraudi, membro del team di progettazione «Sigillo» - e il commento di alcuni municipali hanno preso gran parte della serata. Interventi che hanno toccato tutti gli aspetti del PSE e che erano tesi a mostrare come il progetto non sia improvvisato e che dietro vi siano molti anni di lavoro e di ragionamenti, anche per le questioni un pelo più laterali, come lo spostamento del grosso dell’amministrazione cittadina in una delle torri, o l’iter che ha portato a firmare il contratto di partnership fra il pubblico e il privato. Interventi che si sono succeduti senza pause ma che hanno trovato spettatori attenti e interessati.

Domande interessate

Anche al momento di fare domande, a far la parte da leoni sono stati i cosiddetti addetti ai lavori. Se da un lato Martino Rossi (membro di un comitato contrario) ha mostrato scetticismo sui costi calcolati dal Municipio e Tamara Merlo (pure contraria) ha chiesto delucidazioni sulle tempistiche in caso di ricorsi, dall’altro Eugenio Jelmini (favorevole) ha formulato alcune domande-assist ai relatori per far loro approfondire meglio alcuni punti, come quello dei futuri parcheggi nel comparto (60 nella tappa 1, 385 alla conclusione).

Poche, quindi, le domande giunte da quella che potremmo definire la popolazione generale. Una persona ha chiesto se, in caso di bocciatura, non sarà possibile fare come a Cagliari ed erigere in pochi mesi uno stadio provvisorio («Lo escludo categoricamente», ha risposto il sindaco Michele Foletti), mentre un’altra ha chiesto chiarimenti sulle grandezze del futuro parco pubblico e sui cambiamenti viari previsti (cambiamenti che sono di competenza cantonale e verranno fatti a prescindere dal PSE).

Per tastare l’umore del pubblico si può quindi ricorrere agli applausi, con i presenti che hanno sembrato apprezzare il progetto e gli interventi in sua difesa. Se poi questo sia rappresentativo di quel che sarà alle urne, è difficile dirlo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata