Una spiaggia di sabbia e comode sdraio per prendere il sole. Non siamo al mare ma al lago, più precisamente sul lungolago di Lugano davanti a Piazza Manzoni, una zona che gli anni passati era animata dal Mojito. Il bar gestito dalla Divisione eventi della Città quest’anno non aprirà a causa delle disposizioni legate al coronavirus ma non solo. Come ci aveva spiegato il capodicastero Roberto Badaracco lo scorso maggio, «non aprire il Mojito ci sembra la scelta più logica e sensata, anche per non mettere ulteriormente i bastoni tra le ruote di chi ha un esercizio pubblico in città e si sta confrontando con moltissime difficoltà».

La Città ha deciso però di valorizzare l’area creando una spiaggia in riva al lago, un’area di svago perfetta per l’estate che si inserisce in una strategia più ampia, per la quale l’emergenza legata al coronavirus è stata un forte impulso, che mira a rendere maggiormente fruibili gli spazi pubblici cittadini. Dall’inizio di luglio, ad esempio, sono state intensificate le chiusure al traffico motorizzato sul lungolago che attualmente avvengono giovedì, venerdì e sabato sera e la domenica. In particolare, la chiusura domenicale, dalle 19.30 di sabato sera fino alla mezzanotte di domenica, è vista dal Municipio come l’occasione di testare se il traffico veicolare riuscirà a fare a meno del lungolago. Da inizio mese, inoltre, tra la rotonda del LAC e piazza Castello è stato introdotto il limite di 30 chilometri all’ora per le auto: una sperimentazione che mira ad aumentare la sicurezza dei ciclisti e - si legge in una nota - «porterà benefici per l’ambiente e la qualità di vita dei cittadini».