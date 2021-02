La sezione ticinese del Sindacato sivzzero dei massmedia (SSM) prende posizione sul caso di Maurizio Canetta, a cui è stato tolto il caso degli abusi alla RSI , di cui è alla direzione, per dei Tweet ritenuti poco consoni dai vertici della SSR.

Il comunicato del SSM, intitolato « Violazione delle Linee guida RSI per l’utilizzo dei social media: i dipendenti vengono condannati duramente; il direttore si autoassolve», inizia con la citazione di due passaggi dalle direttive RSI:

«La RSI si aspetta che tutti i suoi collaboratori attivi sui SM (social media, ndr.) diano prova di buon senso e correttezza e che rispettino il dovere di lealtà nei confronti del datore di lavoro (RSI e SSR), peraltro enunciato dal contratto di lavoro. Ciò significa che ogni collaboratore deve evitare che il suo utilizzo dei SM possa in qualche modo ledere gli interessi della RSI/SSR, pregiudicandone l’immagine e la reputazione o arrecando in altro modo danno l’azienda.» e «La mancata osservanza dei principi di base contenuti nelle presenti Linee guida che comportasse una violazione del dovere di lealtà nei confronti del datore di lavoro sarà sanzionata. La RSI, dopo aver sentito il collaboratore, potrà adottare i provvedimenti che ritiene necessari (come l’ammonimento/richiamo ufficiale, la sospensione o il licenziamento), nel rispetto del principio di proporzionalità.»