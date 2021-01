Tra la Città di Lugano e il Cantone continua ad esserci una «relazione complicata», per citare un’espressione nota a chi frequenta le reti sociali. Ne è conferma il dibattito sul contributo messo a disposizione da Bellinzona per il progetto del polo sportivo: 7 milioni. La cifra ha creato malumore sulle rive del Ceresio, considerando che l’investimento complessivo (compresi i contenuti non sportivi) oltrepasserà i duecento milioni. Il consigliere di Stato Manuele Bertoli, nella sua intervista sull’edizione di ieri, ha fatto chiarezza su come si è arrivati a quella somma, che viene dal Fondo Sport Toto ed è quindi soggetta a determinati vincoli, inclusa la volontà del Cantone di garantire la parità di trattamento tra i diversi progetti che è chiamato a sostenere. Discorso chiuso allora? Macché.Francamente...