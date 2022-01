«Still alive», ancora vivo. Per il momento è tutto quello che siamo riusciti a sapere sul progetto di ricostruzione dell’albergo Eden di Paradiso, chiuso da più di quattro anni. L’ermetico aggiornamento ci arriva da un portavoce della società proprietaria dello stabile: un fondo d’investimenti basato nel Liechtenstein. La visione di un nuovo Eden non è dunque svanita, anche se il luogo, oggi, dà sensazioni opposte. All’entrata di quello che è stato un cinque stelle è appeso un foglio con un contatto telefonico, ma il numero, come dice la solita vocina meccanica, non è più in servizio. «Controllare e riprovare in seguito». Certo.Guardando attraverso i vetri impolverati della hall, l’unico elemento che testimonia l’eleganza dei tempi andati è il grande bancone in legno sopra il quale i turisti...