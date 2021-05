La Clinica Luganese Moncucco fa sapere in una nota odierna che l’esecuzione di tamponi diagnostici COVID-19 su persone che non necessitano di una presa a carico medica, quindi su persone sane e/o asintomatiche, non sarà più possibile dopo il 31 maggio 2021. Il Pronto soccorso della Clinica, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, continua ad essere attivo per visitare i pazienti che mostrano sintomi compatibili con il COVID-19 e a garantire gli approfondimenti diagnostici del caso. I test diagnostici COVID-19 rivolti alla popolazione presso la Clinica Luganese Moncucco avevano preso il via nell’ottobre 2020 per aiutare le autorità cantonali a garantire, in un momento di rapido aumento della diffusione del virus, sufficienti capacità diagnostiche. La rapida diminuzione dei casi di positività al coronavirus di queste ultime settimane ha ridotto sensibilmente le necessità di effettuare test diagnostici su persone che presentano sintomi della malattia. A questa evoluzione, si somma l’importante sviluppo delle capacità diagnostiche offerte soprattutto alle persone sane e/o asintomatiche, garantito sia dalle farmacie che dai medici distribuiti sul territorio. La Clinica Luganese Moncucco, si legge nella nota, ritiene opportuno tornare a dedicare completamente le sue risorse alla cura degli ammalati e per questo dal 31 maggio 2021 in poi cesserà l’esecuzione di test diagnostici COVID-19 sulle persone che non presentano sintomi dell’infezione. Per le persone che presentano i sintomi da COVID-19 il personale del Pronto soccorso della Clinica continua ad essere a disposizione 24 ore su 24 per le necessarie analisi e gli approfondimenti diagnostici.