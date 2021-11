Un’esperienza che ha rapito e proiettato gli ospiti in una dimensione remota, in cui storia, arte e passione si sono mescolati armonicamente ai profumi provenienti dalle cucine.

Sono state presentate principalmente ricette della memoria, tramandate di generazione in generazione, ricette apparentemente semplici, per la cui esecuzione occorre però tanta dedizione. Dopo la sorpresa della mitica polpetta agli aperitivi, una magnifica lingua tagliata sottile e servita con una giardiniera nostrana ha ingolosito gli ospiti. Il primo ha rievocato i tradizionali pranzi della domenica: golosa la lasagna con ragù di vitello e fonduta al parmigiano, di una leggerezza impensabile. A seguire, una godereccia trippa che, trattata a regola d’arte e servita nella versione bresciana senza fagioli, ha entusiasmato tutti. E ancora un Manzo all’Olio con polenta autoctona, con la sua salsa saporita e perfettamente bilanciata, che ha meritato una scarpetta. Per completare l’atmosfera autunnale non poteva mancare inoltre il tradizionale cotechino con lenticchie!