La voce era nell’aria da diversi giorni e ieri ha trovato le prime parziali conferme. Oltre ai tre arresti già effettuati (cfr. il CdT di lunedì) il Ministero pubblico avrebbe aperto un’indagine anche nei confronti dell’amministratore unico - uno storico commerciante di Lugano - della società a cui fa capo il negozio di abbigliamento andato a fuoco il 12 febbraio, la boutique White di via Nassa 4. Incendio che gli inquirenti sono piuttosto certi sia stato doloso e che sia stato appiccato per incassare i soldi dell’assicurazione. Stando alla RSI il commerciante - nei cui confronti vale il principio d’innocenza - sarebbe sospettato di avere avuto un ruolo nell’accaduto. Impossibile al momento avere dettagli e non ci è stato possibile metterci in contatto con il sospettato. Stando all’emittente...