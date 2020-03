Transito sulle strade comunali e posteggio vietato ai non residenti, a meno che non vi siano comprovati motivi di lavoro. Il Municipio di Alto Malcantone ha deciso di attivarsi per evitare che situazioni come quelle verificatesi nei giorni scorsi si ripetano, si spiega in una nota, e ha adottato una risoluzione in merito. Nel recente passato, si spiega, «una miriade di persone non residenti si è riversata sul territorio comunale per passeggiate, picnic, svago cani e altro ancora». Il Comune vuole impedire che questo accada ancora durante l’emergenza sanitaria.