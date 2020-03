Malgrado l’aumento esponenziale degli eventi annullati per prevenire il pericolo di contagio da coronavirus, la StraLugano si farà anche quest’anno. Gli organizzatori annunciano infatti di aver pensato ad un piano B in alternativa alle date originariamente fissate per il 16 e il 17 maggio.

«In questi giorni di grande preoccupazione che vedono purtroppo modificati gli stili di vita di ciascuno, il Comitato della StraLugano si è messo all'opera per preparare un eventuale piano B in merito allo svolgimento della 15. edizione», si legge in una nota. «Pur rimanendo al momento confermate le date della manifestazione (16 e 17 maggio), nell'eventualità che le disposizioni cantonali dovessero protrarsi per un periodo più lungo, gli organizzatori hanno contattato le autorità comunali e la direzione del Dicastero Sport nell'intento di trovare una data di riserva per la StraLugano 2020. Pertanto, qualora lo spostamento diventasse concreto, la nuova data sarà il 29/30 agosto 2020».

«La salute e la sicurezza dei nostri partecipanti viene sempre al primo posto nei nostri intenti e pertanto decideremo di conseguenza come procedere», sono le parole del presidente Vanni Merzari. «Monitoreremo la situazione costantemente e vi terremo sempre informati sulle decisioni che prenderemo. Per fine marzo comunicheremo la decisione ufficiale in merito alla data in cui si svolgerà la 15. StraLugano».

