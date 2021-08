E a Lugano è presente anche il Corriere del Ticino. Con uno stand ubicato sul lungolago, proprio accanto al debarcadero. Vi aspetta un’ottima accoglienza, con concorsi, gadget e ricchi premi per grandi e piccini. Due giornate in cui vivere la città in movimento e conoscerci meglio. Accanto allo stand trovate pure la cassetta rossa del nuovo domenicale, il cui primo numero verrà pubblicato domani.