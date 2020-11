È contro la cultura sessista, delle molestie, della vessazione e delle pressioni che si scaglia il collettivo «Io l’8 ogni giorno», affiggendo striscioni a Besso e Comano. Dopo la denuncia da parte dei sindacati di svariati casi alla SSR, tra cui anche alla RSI, il collettivo «ha voluto dimostrare tutta la sua solidarietà alle vittime di molestie e mobbing e esorta la direzione ad ascoltare quanto viene denunciato dal sindacato, attivandosi per punire i responsabili e per dotarsi di strumenti che siano in grado di prevenire in futuro l’emergere di altri casi come quelli segnalati».