Secondo il Consiglio federale, che sul tema ha aperto una consultazione, gli studenti universitari provenienti da Paesi extra Schengen devono poter rimanere in Svizzera più facilmente per lavorare nei settori in cui manca manodopera specializzata. Oggi raccontiamo la storia di una ragazza che, dopo essersi laureata, sta cercando di restare in Ticino per lavorare. Fra tante difficoltà.Se arrivare in Svizzera per studiare è a volte molto complicato, come dimostra la storia della studentessa ugandese che abbiamo raccontato mercoledì, rimanerci per lavorare può esserlo anche di più. Nel secondo caso l’ostacolo principale non è rappresentato dai soldi, ma dalle regole per l’accesso al mercato del lavoro. Una parete dura da scalare, soprattutto per chi viene da uno Stato extra Schengen. Se n’è resa...