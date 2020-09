La luganese Eleonora Bianchi ha 26 anni e ad inizio anno è stata ammessa al Master di giornalismo della prestigiosa università di Berkeley, in California. A causa del coronavirus ha però dovuto rinunciare a partire per gli Stati Uniti e sta seguendo i corsi online da casa sua in riva al Ceresio. Tra la gioia di essere stata ammessa al corso e l’incertezza legata alla pandemia, ci ha raccontato come sta vivendo questa esperienza a distanza.

Com’è nata l’idea di frequentare il master in giornalismo alla Berkeley?

«Si è sviluppata mentre stavo frequentando il Bachelor in Diritti umani, un corso di studi affascinante che mi ha dato modo di viaggiare moltissimo e fare esperienza sul campo. Sono partita per Asia, Africa, Medio Oriente e America Centrale a volte per avvicinarmi alle culture e tradizioni...