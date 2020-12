«Alla luce degli atti istruttori non ritengo che ci siano elementi di rilevanza penale. Sono sereno». Così Elio Brunetti, avvocato difensore di don Azzolino Chiappini, ottantenne ex vicario generale e rettore emerito della Facoltà di Teologia di Lugano arrestato negli scorsi giorni con l’accusa di aver segregato in casa sua una donna di 48 anni che si trova in Ticino senza permesso. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono sequestro di persona, coazione e lesioni semplici per condotta omissiva e tutte sono contestate dalla difesa.

La donna, di origini scandinave, sarebbe arrivata nel nostro cantone e più precisamente a Lugano una ventina di anni fa per studiare teologia, ma senza mai laurearsi alla Facoltà. Lì avrebbe però conosciuto Chiappini, che vi insegna sin dalla fondazione dell’Istituto...