«Avevamo domandato una sospensione dei controlli di polizia sistematici e ripetuti sul nostro territorio - ha scritto il Municipio in una circolare indirizzata alla cittadinanza - per permettere un accurato monitoraggio dei passaggi e la verifica delle relative velocità sulle principali strade comunali. La Polizia ha eseguito il compito richiesto e le risultanze della verifica portano, purtroppo, a evidenziare importanti e ripetuti, quanto pericolosi, superamenti dei limiti di velocità prescritti, in particolare sulle strade cantonali». Di conseguenza il Comune ha chiesto alla Malcantone Est di riprendere i controlli (radar, stato dei veicoli, cellulare alla guida) sul proprio territorio. Lo stop, in ogni caso, non riguardava i controlli della Polizia cantonale, che difatti ha piazzato delle volte uno dei suoi radar semistazionari sul territorio comunale.

Bioggio dunque ha dovuto capitolare di fronte all’evidenza? Con il senno di poi si è pentita del divieto? «No, lo rifarei anche oggi - afferma il sindaco. - Non mi sembra che, benché non ci fossero i radar, la maggioranza degli utenti abusasse della situazione e usasse le nostre strade come piste da rally. Dei 23.000 passaggi giornalieri, solo una minima parte era di persone che andavano oltre la velocità consentita. La nostra decisione non ha dunque prodotto sconquassi, né c’è stato un aumento degli incidenti legati alla velocità. Di giorno, poi, con le frequenti colonne, da questo punto di vista non ci sono problemi. Ma le velocità sostenute di notte causano rumore e fastidio, in particolare a chi abita sulle strade e che merita di essere lasciato in pace almeno durante le ore piccole». E ora? «La Malcantone Est a Bioggio torna libera di agire nei giorni e nei modi lei più congeniali. Noi abbiamo chiesto di fare in modo che i controlli siano limitati, e non più così vessatori. Preciso che non ho il dente avvelenato con la Polizia, ma mi dà fastidio quando diventano troppo oppressivi».