L’odore della vernice fresca sui muri preannuncia cose nuove. Nel contenitore, ma soprattutto nei suoi contenuti. Siamo a Villa Gujoni, ex Spazio 1929, dove fra qualche settimana si attiverà la neocostituita antenna ticinese di Impact Hub: un’organizzazione creata per promuovere e mettere in rete tutti i progetti che ruotano attorno al concetto di sostenibilità, sia essa ambientale, economica o sociale. Una galassia. A guidarci alla sua scoperta ci sono Carlotta Zarattini, Sara Fedele e Tiziano Luccarelli, cofondatori di Impact Hub Ticino. Mettiamo da parte il classico format domanda-risposta. Siamo venuti per capire come funziona la «macchina» ed il modo migliore per farlo è accenderla, vale a dire mettere sul tavolo alcune idee, scomporle e ricomporle, trasformarle, connetterle tra loro....