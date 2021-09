Sulle tracce del principe e dei bond tedeschi degli anni Venti

Il suo è un nome che affiora da almeno un ventennio al di qua e al di là dell’oceano, sempre in relazione ai cosiddetti German Gold Bonds, obbligazioni in dollari rilasciati dalla Repubblica di Weimar tra il 1924 e il 1930 nell’ambito del piano Dawes, una sorta di piano Marshall ma per la Prima Guerra Mondiale. Parliamo del nipote (o sedicente tale) dell’ex imperatore etiope Hailé Selassié, finito in carcere - come riportato dalla RSI - a Lugano negli scorsi giorni a seguito di un mandato di arresto internazionale spiccato dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli. È sospettato di aver scucito circa 10 milioni di franchi nel corso di diversi anni a tre investitori ticinesi, in un affare concernente proprio i bond tedeschi. L’uomo, 65 anni, per bocca del suo difensore Emanuel Stauffer respinge...