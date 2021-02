Posteggi selvaggi e assembramenti di persone alle frontiere rischiano di creare disagi e problemi di sicurezza. È questo il nodo della questione legata al ritiro delle ordinazioni di sushi che in questi giorni, dopo l’articolo sul tema pubblicato dal Corriere del Ticino, accende il dibattito al confine. A confermarlo anche Nadia Passalacqua, portavoce dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Il ritiro della merce non è di per sé vietato. «Chiaramente nell’area doganale bisogna garantire l’ordine. La presenza di code e assembramenti rischia di impedire il normale svolgimento dei controlli o la regolare viabilità transfrontaliera». Da qui la decisione dell’AFD, comunicata oggi ai media, di estendere la presenza nelle ore serali dei collaboratori dell’AFD ai valichi interessati dal fenomeno. «Al momento si tratta in particolare dei valichi di Ponte Tresa, Ponte Cremenaga e Fornasette», spiega Passalacqua, specificando anche che «quella dell’AFD resta una presenza dinamica e quindi se assembramenti di questo tipo si verificassero altrove si potrebbero intensificare i controlli anche in altri luoghi, sempre al fine di garantire l’ordine». Proprio il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, quindi, sono al centro della misura adottata dall’AFD.