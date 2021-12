Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale comunicano che nell’ambito di un’apposita operazione, derivante da un notevole e accurato lavoro di indagine, ieri sono stati arrestati quattro uomini a Molinazzo di Monteggio. Si tratta di un 67.enne, di un 59.enne, di un 58.enne e di un 53.enne, tutti cittadini italiani residenti in Italia già noti alla giustizia. Il 53.enne, su cui pendeva un mandato di cattura spiccato dalla Magistratura ticinese, era ricercato per la rapina ai danni del furgone di una ditta di trasporto valori, avvenuta il 5 luglio 2019 a Molinazzo di Monteggio. All’operazione hanno preso parte agenti della Gendarmeria, della Polizia giudiziaria e del Reparto interventi speciali (RIS).

Il pericoloso quartetto, intenzionato a colpire nella regione, si trovava a bordo di una vettura rubata con targhe italiane, intercettata in un parcheggio. Grazie a un intervento mirato e veloce da parte di agenti del RIS i quattro sono stati fermati rapidamente. Non si lamentano feriti. A bordo dell’auto sono state rinvenute delle armi, dei passamontagna, delle fascette di plastica e dei guanti in lattice. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di tentata rapina aggravata, atti preparatori punibili di rapina, furto d’uso e infrazione alla Legge federale sulle armi. L’inchiesta è coordinata dal Sostituto procuratore generale Moreno Capella.