Tamaro: la scalata ai 2.000 affronta la fase decisiva

Era il 1972 ed Egidio Cattaneo, guardando in alto verso il Motto Rotondo, già pensava che su quella cima - al centro del cantone - sarebbe stato un sogno portare una funivia, e magari un ristorante panoramico. Qualcosa di simile - senza bisogno di scomodare il Gornergrat (in effetti non ci sarebbe stato il ghiacciaio e neppure il Cervino) - alla Shynigge Platte di Wilderswil, dove i turisti di tutto il mondo salgono per osservare dall’alto il lago di Thun e di Brienz e per osservare nella sua interezza l’Oberland bernese. Un sogno che la Monte Tamaro si è impegnata a realizzare. Dal Cantone, attraverso il Piano direttore, e dalla Confederazione è già arrivato un sì al progetto di collegare - con una nuova funivia - gli attuali 1.530 metri d’altezza della Alpe Foppa ai 1.928 del Motto Rotondo....