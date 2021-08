Avrebbe riportato ferite apparentemente non gravi, il motociclista rimasto ferito in un incidente della circolazione avvenuto giovedì pomeriggio, attorno alle ore 17:30, sulla strada Cantonale a Rivera, all'altezza dello svincolo autostradale. Stando alla prime informazioni raccolte una Mini immatricolata in Ticino, che presumibilmente era appena uscita dall'autostrada e si stava dirigendo verso Rivera, è stata tamponata violentemente dalla moto, anch'essa immatricolata in Ticino, che circolava nella medesima direzione. A causa dell'impatto il centauro è caduto a terra ferendosi. Sul posto i soccorritori della Croce Verde di Lugano che dopo aver prestato le prime cure al ferito, lo hanno trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La Polizia ha effettuato i rilievi del caso e disciplinato il traffico, rimasto perturbato per circa mezz'ora.