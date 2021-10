Tamponamento a catena sull’A2 a Melano, una mattinata di traffico

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori del SAM con tre ambulanze nonché gli addetti dell’Unità territoriale 4 per il ripristino del campo stradale. Cinque persone, tra cui il 37.enne e il 33.enne, sono state trasportate in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica hanno riportato leggere ferite. Il transito veicolare è stato dapprima gestito su una sola corsia per poi essere ripristinato sulle due corsie poco prima delle 7.30. Ciononostante, in breve tempo si sono create lunghe code sull’A2 (già da Chiasso) e conseguentemente anche della strada cantonale.