Un incidente stradale con ferimento è avvenuto quest’oggi attorno alle 13.30, sulla Strada Cantonale di Gandria. Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, il conducente di una Fiat immatricolata in Ticino, che circolava in direzione di Gandria, per motivi da stabilire, ha tamponato una VW, anch'essa immatricolata in Ticino, che si stava immettendo in un piazzale a lato della strada per posteggiare. A causa dell'impatto la conducente di quest'ultima vettura è stata soccorsa dal personale della Croce Verde di Lugano che, dopo averle prestato le prime cure, l'ha trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Stando alle prime informazioni, le ferite riportate non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto la Polizia cantonale per gli accertamenti del caso e la Comunale di Lugano che ha disciplinato il traffico, rimasto perturbato per circa un'ora.