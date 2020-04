Un incidente della circolazione è avvenuto questo pomeriggio verso le 13.45 sulla Strada cantonale a Serocca d’Agno. Lo riporta Rescue Media, spiegando che quattro auto, due immatricolate in Italia e due in Ticino, si sono tamponate mentre circolavano verso Bioggio e nel sinistro sono rimaste ferite tre persone, in modo apparentemente non grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano con due ambulanze ed il veicolo comando. Dopo le prime cure i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la polizia per i rilievi del caso ed il disciplinamento del traffico.