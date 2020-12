Una donna è stata fermata e interrogata in relazione alla manifestazione contro le misure COVID del 30 ottobre scorso, organizzata in piazza Molino Nuovo e poi spostatasi nelle vie del centro di Lugano. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale, spiegando che si tratta di una 20.enne svizzera domiciliata nel Luganese. La giovane quella sera ha colpito con una testata al volto una giornalista e, mediante graffiti, ha effettuato dei danneggiamenti ad alcuni edifici. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di vie di fatto, lesioni semplici e danneggiamento aggravato. La sua identificazione si è resa possibile a seguito delle indagini svolte dalla Polizia cantonale, con il supporto della Polizia della città di Lugano. L'inchiesta, tuttora in corso, è coordinata dal sostituto procuratore generale Nicola Respini.