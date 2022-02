Il vento nelle scorse ore ha maltrattato un po’ tutto il Luganese e non sono mancati i danni. Come a Miglieglia, dove la forza delle raffiche ha provocato la caduta di alberi sulla strada cantonale. Lo conferma il comandante dei Pompieri di Novaggio Paolo Romani, spiegando che i militi stamattina sono stati impegnati anche per rimuovere del materiale trasportato dal vento e per lo scoperchiamento del tetto di una serie di garage. La copertura, fatta in laminato e grande circa otto metri per quattro, è finita anch’essa sulla cantonale, per fortuna mentre non passava nessuno. Rimossi tutti gli ostacoli, la strada nel frattempo è stata riaperta.

Anche i giorni scorsi, comunque, non sono stati tranquilli. I pompieri locali infatti sono stati allarmati più volte per incendi boschivi rivelatisi poi inesistenti. Uno scherzo? Niente affatto. Il fumo dell’incendio che sta mettendo a dura prova il Gambarogno, sempre a causa del vento, ha infatti superato la cresta del monte Lema scendendo verso il Malcantone, e alcuni abitanti hanno pensato che fosse in corso un rogo anche sul versante luganese. Le segnalazioni dei cittadini - ribadisce Romani - restano comunque fondamentali per l’attività dei pompieri. Semplicemente, a volte la natura può trarre in inganno.