Anche in Ticino c’è chi si mobilita per dare una mano alla popolazione duramente colpita dalla guerra. Una signora ucraina chiede di portare aiuti, tra generi alimentari e vestiti, da portare in Ucraina. In un annuncio sui social si legge: «Abbiamo organizzato un furgone che parte verso il confine con l’Ucraina, martedì prossimo. In caso vogliate portare le cose necessarie per le persone scappate di casa, organizziamo un incontro raccolta dei vostri aiuti domenica 27 dalle 10 fino alle 12 nel parcheggio della Manor a Vezia. Se avete domande chiamate lo 0787210059 o lo 0791292808». La donna aggiunge: «Servono sacchi a pelo, tappetini da yoga, vestiti caldi e comodi per uomini, scarpe comode taglia 42, 43, 44, 45 per soldati e volontari. Per i rifugiati: cibo in scatolette, vestiti vari, puliti e in ordine, pannolini, giochi, fruttini e biscotti per bimbi».