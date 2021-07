Torna in aula il tentato assassinio di Bissone

È una vicenda che viene da lontano, quella tornata in aula oggi di fronte alla Corte delle assise criminali presieduta dal giudice Mauro Ermani. Più precisamente dal 2012. Parliamo dell’accoltellamento di Bissone. Nel marzo di nove anni fa un kosovaro era stato accoltellato sulla strada fra Bissone e Campione d’Italia da alcune persone. 13-14 i colpi che gli erano stati inferti, ma malgrado le gravissime ferite era sopravvissuto. Autori del tentato assassinio (questa la qualifica giuridica) a mente dell’accusa sono stati tre cittadini romeni. Uno è già stato condannato a 10 anni di carcere a poco tempo dai fatti. Gli altri due si erano dati alla macchia: uno oggi è in arresto in Romania, dove pare debba rispondere di un paio di omicidi commessi fuori dalla Svizzera, l’altro è stato arrestato in Irlanda (dove si era rifatto una vita) nel 2019, estradato in Ticino nel 2020 ed è infine in aula oggi per rispondere del suo ruolo avuto quella sera. Il sostituto procuratore generale Nicola Respini ha chiesto una condanna a sei anni e nove mesi di carcere, l’avvocata Sandra Xavier – legale del 45.enne – un pieno proscioglimento.

Torniamo a quel 2012, per inquadrare il delitto. Delitto di cui – come ha ribadito Respini – «non si è mai capito esattamente quale fosse il motivo». Il fatto si inserisce forse in una guerra fra una banda di romeni e una di kosovari per il controllo della sicurezza in alcuni locali notturni del Luganese e per il controllo della prostituzione. Bande che però in altre occasioni non avevano esitato a fare affari insieme. Fatto sta che fra i gruppi la tensione nei giorni antecedenti al delitto sarebbe cresciuta. Tanto che quattro giorni prima, nel parcheggio del Fox Town, i kosovari – compreso l’uomo poi accoltellato - avevano picchiato selvaggiamente uno dei rumeni. Per la precisione, l’uomo in aula oggi. Uomo che, quattro giorni dopo, con altre due persone avrebbe speronato in auto uno dei kosovari a Bissone e poi l’avrebbe accoltellato più volte con i due correi. Accoltellamento che sarebbe dunque stato una vendetta per il pestaggio subito qualche giorno prima. Questa, almeno, la tesi del procuratore Respini.

Da parte sua, l’imputato si è dichiarato estraneo sia alle dinamiche dei due gruppi, sia all’accoltellamento. Interrogato dal giudice Ermani, ha affermato di non sapere esattamente perché i kosovari ce l’avessero con lui (forse una questione di soldi), e che per lui tutto sommato la questione si era chiusa dopo il pestaggio subito. Tanto che la sera del tentato assassinio si trovava in auto solo perché convinto dal connazionale già condannato che gli aveva detto che si sarebbero incontrati con il kosovaro a Campione d’Italia per una stretta di mano a sancire la pace. Ma il kosovaro all’appuntamento non si è mai presentato, e i tre rumeni si sono messi a cercarlo, intercettandolo infine in auto. Quanto al momento dell’accoltellamento, l’imputato ha sostenuto di non aver aggredito il kosovaro (così come, a suo dire, durante il pestaggio il kosovaro non avrebbe picchiato lui), di non conoscere le intenzioni degli altri due e di aver anzi cercato di farli smettere, trascinandone via uno. «Gli accordi erano che dovesse solo guidare, senza neanche scendere dall’auto», ha detto l’avvocata Xavier: «I fatti di Bissone non sono una vendetta per i fatti di Mendrisio. Almeno non per il mio assistito».

Al netto dell’accoltellamento, i fatti di Bissone avevano avuto un’importante eco giudiziaria in Ticino. Da essi è nata l’operazione Domino, che ha dato una stretta sui postriboli cantonali – diversi sono stati chiusi – e ha portato a diverse condanne nell’ambito della prostituzione per usura e sfruttamento. Inoltre altre persone sono state condannate per favoreggiamento in seguito all’accoltellamento. Il fratello dell’imputato si era visto infliggere due anni e 8 mesi nel 2015 per aver contribuito a cercare il kosovaro la sera dei fatti, e altri sono stati puniti per aver aiutato gli autori (o presunti tali) a lasciare la Svizzera. Resta infine pendente la questione del pestaggio al Fox Town. Il procuratore Respini sperava che con l’arrivo dell’imputato in Svizzera arrivasse anche la documentazione medica dello stesso, affinché gli inquirenti potessero prendere atto della gravità delle ferite a lui inferte, in modo da poter dare un’esatta qualifica giuridica a quanto accaduto (dal tentato omicidio a scendere all’aggressione). Ma i referti medici, «malgrado le promesse», non sono mai stati prodotti dall’imputato. Malgrado ciò, l’intenzione di Respini è di rinviare a giudizio in ogni caso a breve anche i kosovari (quattro fratelli), anche perché la prescrizione è dietro l’angolo.

