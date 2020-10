Torna in aula la maxi rissa con coltello fuori dal Maghetti

Di nuovo a processo, oggi al centro della Polizia cantonale di Giubiasco a causa delle misure legate alla pandemia, sono due uomini della banda di albanesi, un trentenne residente in Italia (difeso dall’avvocato Yasar Ravi) e un 26.enne residente in Albania (difeso da Michela Pedrioli), che insieme a un terzo connazionale si erano resi protagonisti della rissa. Ma non solo. Nel processo di primo grado, celebrato davanti alla Assise criminali nell’ottobre 2019, i due sono stati condannati - a 6 anni e mezzo al 30.enne e a 6 anni e 3 mesi al 26.enne - anche per un grosso traffico di droga nell’ambito dell’inchiesta «Toro», che portò alla condanna dell’ex gerente di un fast food di Mendrisio, per aver spacciato oltre un chilo e duecento grammi di cocaina con un elevato grado di purezza. Le accuse nei confronti dei due - promosse dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo - sono di aggressione, rapina, rissa e infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti. «Una banda criminale criminale coinvolta in un numero impressionante di casi di violenza. Una banda pronta alla rissa per futili motivi: una donna contesa, un tavolo in discoteca, uno sguardo di troppo»: così si era espressa la giudice Manuela Frequin Taminelli motivando la sentenza nel processo di primo grado.