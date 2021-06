Quindi, la Città lancia un appello: «In questa nuova, importante fase di normalizzazione la Città di Lugano chiede alla popolazione e agli organizzatori comprensione e rispetto delle norme a tutela delle libertà di tutti, in particolare il diritto al riposo e alla quiete nei pressi di luoghi sensibili come ospedali, case anziani e zone residenziali». Infine, il Municipio «invita alla collaborazione nel quadro dell’Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili, che definisce gli ambiti della convivenza civile tra cittadini, tra cui le manifestazioni all’aperto. In caso di necessità e tenuto conto degli interessi di terzi è possibile accordare delle deroghe su richiesta scritta e motivata».