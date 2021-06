Le macchine da cantiere torneranno presto in zona Lambertenghi. In questo caso senza contestazioni, cordoni e presunte irregolarità. Ad essere demolite, previo consenso del Consiglio comunale, saranno le strutture un tempo utilizzate dalle AIL, che devono lasciare spazio ad un complesso con appartamenti a pigione moderata. È la prima iniziativa in tal senso del Municipio, che chiede al suo Legislativo la concessione di un diritto di superficie a favore della Cooperativa di abitazione Vivere Lambertenghi (coordinata dal sindacato OCST e vincitrice del concorso pubblico) con un canone annuo a favore del Comune di circa 40 mila franchi e lo stanziamento di 280 mila franchi per i citati lavori di demolizione.Non un semplice edificioLa proposta targata OCST è stata premiata «sia per i concetti di...