Ed è attorno alla stesura del contratto di locazione che – secondo l’accusa sostenuta dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli – si insinuerebbe l’usura. Pochi giorni prima del primo contatto con la futura inquilina (avvenuto il 17 aprile), ravvisa la pp, l’imputato «chiede a un istituto di credito 30.000 franchi». Il 22 aprile arriva la firma del «famigerato contratto» ma nel frattempo la donna comincia a vendere i suoi titoli per decine di migliaia di franchi. L’imputato, «cogliendo le debolezze della vittima», concorda i dettagli per l’entrata nello spazio abitativo. Dapprima le chiede di versare mille franchi per usufruire dell’appartamento, poi le fa «sottoscrivere un contratto di locazione della durata di 7 anni» – si legge nell’atto d’accusa – convincendo la donna « a versargli seduta stante la pigione annuale di 23.000 franchi». Il 30 aprile, inoltre, l’accompagna in banca «a prelevare ulteriori 90.000 franchi quale ulteriore versamento anticipato di pigioni per altri 4 anni», promettendo la possibilità, un domani, di acquistare gli spazi. Soldi, quest’ultimi, che ancora oggi non è chiaro se siano o meno stati restituiti. Infine, la convince «ad acquistare mobili usati di stampo indonesiano», tra i quali anche una statua di Buddha e una tartaruga imbalsamata, per un importo di 20.000 franchi. «Una perizia giudiziaria ha però stabilito che il valore di questi mobili fosse sì e no di 10.000», ha evidenziato Borelli. Ma c’è di più. La donna era stata convocata dall’Autorità regionale di protezione che intendeva stabilire se fosse in grado di gestirsi da sola. Secondo l’accusa l’imputato l’avrebbe accompagnata all’incontro impedendole, però, di dire che andava tutto bene e che non aveva bisogno di un curatore. E poi, nell’imminenza dell’istituzione di un’effettiva curatela, con il timore di dover restituire i 90.000 franchi, le avrebbe «fatto sottoscrivere, contrariamente al vero, una ricevuta in cui attestava che le aveva restituito il denaro». Tutto questo ha spinto l’accusa a chiedere nei confronti dell’imputato una pena di 12 mesi di detenzione, sospesi per 3 anni.