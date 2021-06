Una vita e due divise, verrebbe da dire. Entrambe, però, con uno scopo ben definito. Con la prima, in estrema sintesi, si potrebbe dire che uno degli obiettivi principali sia quello di far rispettare la legge. Indossata la seconda, invece, bisogna far sì che ci si attenga alle regole... del gioco. È la storia – e l’attuale vita – di Flavio Ambrosetti che si divide, appunto, tra l’uniforme di agente di polizia e quella di arbitro (linesman) di hockey. Flavio, 32.enne, è agente da 6 anni. Ora al lavoro alla Polizia Malcantone Est. Ma una volta riposta la pistola prende in mano il fischietto e gira le piste di ghiaccio della National league, la serie A o NLA (senza dimenticare due presenze nella Champion’s Hockey League e la partecipazione ai giochi olimpici universitari nel 2015 in Spagna)....