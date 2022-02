«Aprile è il mese più crudele» scriveva cent’anni fa T.S. Eliot ne La sepoltura dei morti, il primo brano del suo poemetto La Terra Desolata. Al cimitero di Lugano il mese più crudele è gennaio. «È il periodo più intenso per noi. Non so per quale motivo. Nell’ultima settimana di gennaio abbiamo avuto 32 cerimonie e in tutto il mese 103, un terzo in più del solito». La voce, pacata, come se non volesse turbare la spiritualità del luogo, è quella di Gianfranco Campana, responsabile del Servizio cimiteri della Città. Gennaio ora è passato, portando con sé la sua tetra statistica. Sembra ormai passata anche la fase più acuta della pandemia, che inevitabilmente si è fatta sentire anche da queste parti. «Sono aumentate in particolar modo le cremazioni e l’occupazione delle camere ardenti. A un certo...